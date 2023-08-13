Довбик став героєм матчу Реал Сосьєдад – Жирона, забивши гол, завдяки якому вдалось зрівняти рахунок.

"Його не можуть зупинити": Довбик вразив Жирону у дебютному матчі Ла Ліги – відео

В Instagram Ла Ліги опублікували світлину зі святкуванням Артема, підписавши так: "Привіт, я Артем Довбик і це моє резюме! Перша гра, перший гол".

Додамо, що Довбик зіграв лише 26 хвилин за Жирону в офіційному дебюті – цього вистачило для першого забитого гола. Асист віддав Віктор Циганков.

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