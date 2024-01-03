Жирона – Атлетико: стартовые составы и онлайн-трансляция матча – Довбик в основе, Цыганков получил печальный вердикт
Жирона в рамках 19-го тура чемпионата Испании 2023/24 принимает мадридский Атлетико. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
26’ Савио
39’ Дэйли Блинд
90+1’ Иван Мартин
Альваро Мората 14’
Альваро Мората 44’
Альваро Мората 54’
14’ Альваро Мората
26’ Савио
39’ Дэйли Блинд
44’ Альваро Мората
54’ Альваро Мората
90+1’ Иван Мартин
Матч 19-го тура Ла Лиги 2023/24 между Жироной и Атлетико стартует в 22:30 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Артем Довбик выйдет в основном составе, а вот Виктор Цыганков остался вне заявки. Украинский вингер еще не успел восстановиться от повреждения.
Тренер Цыганкова и Довбика признался, верит ли в чемпионство Жироны
Стартовые составы
Жирона:
Атлетико:
Шевченко в УАФ, Олимпиада Ротаня, Евро для сборной Украины, трансферы Довбика и Судакова – чего ждем с 2024 года
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter