Жирона в рамках 19-го тура чемпионата Испании 2023/24 принимает мадридский Атлетико. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 19-го тура Ла Лиги 2023/24 между Жироной и Атлетико стартует в 22:30 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Артем Довбик выйдет в основном составе, а вот Виктор Цыганков остался вне заявки. Украинский вингер еще не успел восстановиться от повреждения.

Тренер Цыганкова и Довбика признался, верит ли в чемпионство Жироны

Стартовые составы

Жирона:

Атлетико:

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