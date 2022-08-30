Лидер СК Днепр-1 этим летом фигурировал в огромном количестве трансферных слухов, но все еще остается в украинском клубе. Изменить ситуацию настроен Трабзонспор, утверждает Хасан Тунджел.

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По информации журналиста, действующие чемпионы Турции уже сделали официальное предложение по трансферу Артема Довбика. Преградой может стать якобы давление украинской власти, которая не хочет, чтобы футболисты уезжали из страны. Правда, если клубы придут к согласию, то этот фактор не должен стать определяющим.

Напомним, в прошлом сезоне Довбик провел 18 матчей на клубном уровне, забив 14 голов и отдав 5 ассистам. В текущей кампании 25-летний форвард провел в составе СК Днепр-1 три поединка без результативных действий.

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