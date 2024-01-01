Статистический портал выставляет игрокам оценки после каждого матча. На основе данных в конце каждого месяца WhoScored формирует символическую сборную для ведущих чемпионатов Европы.

Довбик в Челси: стало известно, сколько Мудрик и Ко готовы выложить за форварда Жироны

Однако зацикливаться на этих оценках не стоит, ведь иногда они немного искажают реальность. В частности, в декабре в команде Ла Лиги не нашлось места Артему Довбику, вместо которого включили его дублера – Кристиана Стуани.

За прошлый месяц украинец сыграл четыре матча в чемпионате Испании (все в основном составе), забив четыре гола. В то же время аргентинец трижды появлялся на поле в матчах Ла Лиги, суммарно наиграв всего час. Дело в том, что дважды Стуани сумел стать джокером – три гола и ассист после выходов на замену. Таким образом, для автоматической модели оценивания Довбик стал хуже своего дублера, хотя реальность на самом деле немного иная.

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