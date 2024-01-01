Статистичний портал виставляє гравцям оцінки після кожного матчу. На основі цих даних в кінці кожного місяця WhoScored формує символічну збірну для провідних чемпіонатів Європи.

Довбик у Челсі: стало відомо, скільки Мудрик і Ко готові викласти за форварда Жирони

Однак зациклюватися на цих оцінках не варто, адже іноді вони трохи спотворюють реальність. Зокрема у грудні в команді Ла Ліги не знайшлося місця Артему Довбику, замість якого включили його дублера – Крістіана Стуані.

За минулий місяць українець зіграв чотири матчі в чемпіонаті Іспанії (всі в основному складі), забивши чотири голи. Водночас аргентинець тричі з'являвся на полі в матчах Ла Ліги, сумарно награвши лише годину. Річ у тім, що двічі Стуані зумів стати джокером – три голи й асист після виходів на заміну. Отаким чином для автоматичної моделі оцінювання Довбик став гіршим за свого дублера, хоча реальність насправді трохи інша.

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