"Довбик счастлив в Испании, он очень счастлив и этого не скрывает, даже в разговорах. Он реально там получает удовольствие от того, что делает. Я вам хочу сказать, сейчас заставить его переехать в другую страну будет очень сложно!

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Конечно, в рамках Испании он будет рассматривать различные варианты, и как я уже говорил, Атлетико Мадрид за ним действительно очень-очень внимательно наблюдает. Сейчас все будет зависеть от того, как Атлетико сыграет в Лиге чемпионов или будет прощаться с Моратой, Гризманном, Депаем. Все равно это, хороший, яркий, но это пенсионный фонд и команда должна перерождаться. Если это произойдет, если примут решение, что эти футболисты уже наигрались, скажем так, за Атлетико. То я думаю, что Довбик будет одним из тех футболистов, на которых Атлетико положит глаз.

И действительно в районе 30 млн евро готово предложить Атлетико за Довбика. Я думаю, что в рамках Испании Довбик хотел бы что-то изменить, но он счастлив в Жироне, забивает, команда будет играть в еврокубках, даже в Лиге чемпионов, если все сложится так, как есть сейчас. Иногда эта естественность и органика она лучше, потому что можно изменить и не быть счастливым. Даже получать большие деньги, но не быть счастливым, не кайфовать от жизни и от игры", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

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