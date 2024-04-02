"Довбик щасливий у Іспанії, він дуже щасливий і цього не приховує, навіть у розмовах. Він реально там отримує задоволення від того, що робить. Я вам хочу сказати, зараз змусити його переїхати в іншу країну буде дуже складно!

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Звичайно, у рамках Іспанії він буде розглядати різні варіанти, і як я вже казав, Атлетіко Мадрид за ним справді дуже-дуже уважно спостерігає. Зараз усе буде залежати від того, як Атлетіко зіграє у Лізі чемпіонів чи буде прощатися з Моратою, Грізманном, Депаєм. Все рівно це, хороший, яскравий, але це пенсійний фонд і команда повинна перероджуватися. Якщо це станеться, якщо ухвалять рішення, що ці футболісти вже награлися, скажемо так, за Атлетіко. То я думаю, що Довбик буде одним із тих футболістів, на яких Атлетіко покладе око.

І справді в районі 30 млн євро готове запропонувати Атлетіко за Довбика. Я думаю, що в рамках Іспанії Довбик хотів би щось змінити, але він щасливий у Жироні, забиває, команда буде грати в єврокубках, навіть у Лізі чемпіонів, якщо все складеться так, як є зараз. Іноді ця природність і органіка вона краще, бо можна змінити і не бути щасливим. Навіть отримувати більші гроші, але не бути щасливим, не кайфувати від життя і від гри", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.

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