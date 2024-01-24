Нападник Жирони Артем Довбик знову претендує на звання найкращого гравця місяця в чемпіонаті Іспанії.

Довбик опинився у п'ятірці гравців, яких Ла Ліга спільно з EA Sports номінувала на звання найкращого гравця січня. Проголосувати за українця можна за посиланням.

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Цікаво, що Артем є єдиним легіонером у списку. Решта його конкурентів з Іспанії: Ферран Торрес (Барселона, 4 голи та асист у січні), Іско (Бетіс, 3 голи та 1 гольова передача), Кіріан Родрігес (Лас-Пальмас, 2 голи) та Дані Карвахаль (Реал, 1 гол).

Довбик же у січні відзначився 3 голами та результативною передачею у складі Жирони. Додамо, що Артем був визнаний найкращим гравцем грудня, тож може здобути нагороду двічі поспіль.

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