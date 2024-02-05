Каталонський клуб наразі перебуває на другій сходинці, відстаючи від мадридців на два пункти. У суботу, 10 лютого, Жирона зіграє проти Реала у 24 турі Ла Ліги. Артем Довбик пропускав гру проти Реала Сосьєдад через травму, утім, є шанс, що в матчі проти команди Андрія Луніна він з'явиться на полі.

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Як повідомляє журналіст Ніл Сола, Жирона поїде в Мадрид без Янхеля Еррери та Дейлі Блінда, які пропустять гру через перебір жовтих карток. А головний тренер Мічел не зможе керувати командою, оскільки отримав червону картку в минулому турі. Щодо Артема Довбика, то зазначається, що він буде готовий на гру проти Реала.

Нагадаємо, українець – найкращий бомбардир Жирони. В активі Довбика 14 голів у 24 матчах за каталонську команду у всіх турнірах.

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