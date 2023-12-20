Як стало відомо Футбол 24 з добре поінформованих джерел в Іспанії, каталонський клуб розраховує отримати орієнтовно 25 млн євро за 70% прав на свого найкращого бомбардира.

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Раніше Relevo повідомило, що саме стільки влітку викупила Жирона, а решта 30% розподілені між СК Дніпро-1 та Мітьюлландом. Ігор Циганик назвав головного претендента на Довбика – це мадридський Атлетіко. Втім, трансфер можливий лише влітку, бо у нинішньому сезоні 26-річний нападник вже заграний за 2 клуби.

Довбик ураганом увірвався в іспанський футбол – 10 голів та 6 асистів у 17 матчах. Контракт з Жироною розрахований до літа 2028 року. Якщо хтось задовольнить апетити каталонців, то Артем стане найдорожчим продажем в історії клубу. Наразі рекорд утримують Педро Порро і Сантьяго Буено, за яких клуби АПЛ платили 12 млн євро.

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