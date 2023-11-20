Низка клубів вже намагаються налагодити контакт з оточенням 26-річного нападника збірної України, стверджує Relevo.

Довбик оцінив можливий трансфер із Жирони – відверта заява форварда збірної України

Довбик лише минулого літа приєднався до Жирони, підписавши контракт до 2028 року. Українець перевершив усі очікування – 7 голів та 6 асистів у 14 матчах. Каталонці сенсаційно йдуть лідерами Ла Ліги і не збираються легко відпускати своїх зірок. Трансфер у січні можливий лише за умови дуже щедрої пропозиції. Transfermarkt оцінює Довбика у 15 млн євро.

Relevo додає, що 30% прав на форварда залишилися у СК Дніпро-1 та Мітьюлланда. Ці клуби також чекають на вигоду, хоча останнє слово щодо трансферу буде за Жироною.

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