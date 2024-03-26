Жирона может усилить атаку одним из открытий нынешнего сезона в Испании.

Нападающий Жерар "Пеке" Фернандес является одной из приоритетных целей каталонцев в летнее межсезонье, утверждает журналист Алекс Луна.

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21-летний форвард прошел академию Барселоны, но ничем не выделялся и получил статус свободного агента. Первый сезон в сантандерском Расинге также оказался посредственным, а вот второй – настоящий прорыв. Пеке оформил 17 голов в 32 матчах и идет на второй строчке бомбардирской гонки Сегунды.

Контракт форварда с Расингом рассчитан до лета 2025 года, и в нем прописана очень скромная клаусула. В Жироне Пеке может стать конкурентом Артема Довбика, за спиной которого есть только 37-летний Стуани.

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