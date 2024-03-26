Жирона може підсилити атаку одним з відкриттів нинішнього сезону в Іспанії.

Нападник Жерар "Пеке" Фернандес є однією з пріоритетних цілей каталонців у літнє міжсезоння, стверджує журналіст Алекс Луна.

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21-річний форвард пройшов академію Барселони, але нічим не виділявся і отримав статус вільного агента. Перший сезон у сантандерському Расінгу також виявився посереднім, а от другий – справжній прорив. Пеке оформив 17 голів у 32 матчах і йде на другій сходинці бомбардирських перегонів Сегунди.

Контракт форварда з Расінгом розрахований до літа 2025 року, і в ньому прописана дуже скромна клаусула. У Жироні Пеке може стати конкурентом Артема Довбика, за спиною якого є тільки 37-річний Стуані.

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