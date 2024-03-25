"Я знаю, что Ванатом интересуется не только Бетис, а и половина испанского чемпионата. Довбик, Цыганков и Лунин сделали очень хорошую рекламу украинским футболистам в чемпионате Испании. Оказалось, что наши футболисты могут приезжать и сразу быть конкурентными на уровне испанской лиги. Конечно, начинают смотреть сюда.

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Я знаю, что интересовались Вивчаренко и Бражко. Просто они не имеют таких больших денег, чтобы заплатить. Они имеют 4-5 млн, но продать игрока за такие деньги, чтобы они его потом продали за 30 млн. А ты купишь замену такому футболисту за 5 млн? Интересоваться Ванатом можно, но Бетис не имеет денег, которых хочет Динамо. В Испании все, кроме Реала, Барселоны и Атлетико, не имеют много денег.

Хотя скоро украинские клубы будут и за такие деньги продавать футболистов, потому что падают возможности зарабатывать. Мы скоро не будем попадать в Лигу чемпионов и у наших клубов не будет таких больших денег и они будут продавать футболистов за меньшие деньги", – поделился Цыганык в программе Циганик Live.

Напомним, в текущем сезоне Ванат провел за Динамо 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 6 ассистов. Владислав сейчас лидирует в гонке бомбардиров УПЛ. Transfermarkt оценивает его в 7 миллионов евро. Вивчаренко сыграл в 8 матчах (1 ассист), Бражко провел 21 поединок за киевлян (3 гола и 2 ассиста). Transfermarkt оценивает Константина в 1,5 млн евро, а Владимира – в 2,5 млн.

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