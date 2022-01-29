Форвард СК Днепр-1 Артем Довбик всерьез заинтересовал Галатасарай, сообщает Haber365.

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Турецкий клуб уже начал переговоры по трансферу украинского футболиста. По информации источника, Довбик тоже очень хотел бы попробовать свои силы в Суперлиге.

К слову, ранее об интересе к 24-летнему нападающему заявлял другой турецкий гранд – Бешикташ. Среди претендентов на форварда сборной Украины называли Торино, Наполи, Фиорентину, Болонью, а также бельгийские, немецкие и английские клубы.

Напомним, в текущем сезоне Довбик провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает лучшего бомбардира УПЛ в 5 миллионов евро.

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