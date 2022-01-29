Форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик всерйоз зацікавив Галатасарай, повідомляє Haber365.

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Турецький клуб уже розпочав переговори щодо трансферу українського футболіста. За інформацією джерела, Довбик теж дуже хотів би спробувати свої сили у Суперлізі.

До слова, раніше про інтерес до 24-річного нападника заявляв інший турецький гранд – Бешикташ. Також серед претендентів на форварда збірної України називали Торіно, Наполі, Фіорентину, Болонью, а також бельгійські, німецькі й англійські клуби.

Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик провів 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 14 голів і віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює найкращого бомбардира УПЛ у 5 мільйонів євро.

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