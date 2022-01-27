Заинтересованность в нападающем СК Днепр-1 и сборной Украины Артеме Довбике из-за границы не утихает.

Торино возобновил интерес к 24-летнему украинцу, сообщает TMW . Все из-за неизбежности ухода Андреа Белотти, контракт которого истекает летом.

СК Днепр-1 озвучил цену Довбика

Туринский клуб усматривает именно в Довбике полноценную замену чемпиону Европы-2020. "Гранатовые" интересовались Артемом еще летом, но до конкретики дело не доходило. Такой трансфер обойдется итальянцам минимум в 10-15 миллионов евро.

Ранее среди претендентов на форварда сборной Украины называли Наполи, Фиорентину, Болонью и бельгийские, немецкие, английские клубы.

К слову, Артем Довбик забил 14 мячей и отдал 5 результативных передач в 18 поединках текущего сезона. Transfermarkt оценивает лучшего бомбардира УПЛ в 5 миллионов евро.