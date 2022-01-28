Товарищеский матч

СК Днепр-1 (Украина) – Берое (Болгария) – 2:1

Голыи: Рубчинский, 22, Адамюк, 40, – Динков, 76

Йовичевич: СК Днепр-1 должен быть активным на трансферном рынке

Днепряне могли выходить вперед уже на первой минуте, но защитник болгар успел выбить мяч из пустых ворот после удара Довбика, а добивание Ярмолюка было заблокировано. Контролируя ход поединка, подопечные Йовичевича в середине тайма все-таки забили: Довбик обыгрался в центре поля с Адамюком, отдал на левый фланг на Назаренко, успел забежать в штрафную и, получив мяч, с острого угла пробил между ног голкиперу. Сфера зацепила конечность вратаря и по линии улетела в сторону, где ее добил в сетку Рубчинский.

Пропущенный мяч разбудил соперника и сначала Стефанов пробил неточно, а впоследствии Генов встряхнул стойку. Кравченко в ответ сначала попал из перспективного штрафного в стенку, а затем стал соавтором второго гола. На его навес со стандарта с правого фланга отозвался Адамюк и головой вбил мяч в сетку.

После перерыва на поле появился другой состав и испанский новичок Гуаль мог забивать третий гол СК Днепр-1: после паса Пихаленка экс-форвард Реала вышел на свидание с голкипером и перекинул мяч через него, но в ворота не попал. Впоследствии звездный легионер мог снова выходить один на один, но помешал Ганев. Он впоследствии не разрешил забить и Биллу, заблокировав его выстрел. На 76-й минуте угловой принес успех болгарам: навес днепровцы отбили, но Динков с острого угла точно добил сферу в сетку. В конце матча Гуаль запорил еще два выхода один на один. Как следствие, подопечные Йовичевича праздновали первую победу.

Напомним, свой второй контрольный матч СК Днепр-1 проведет 4 февраля против черногорского Дечича.

Шахтер не сумел дожать Мариуполь – "горняки" упустили колоссальное преимущество, азовцы играли в стиле УПЛ