Главный тренер днепрян Игор Йовичевич доволен, что приложил руку к прогрессу своего подопечного.

"Артем – топ-футболист, который скоро будет в отличной форме и принесет пользу сборной Украины.

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Я рад, что игрок такого уровня выступал за нашу команду. Ввиду ситуации, в которой находится Украина и клуб, будет сложно удержать Довбика. На него большой спрос.

Увидим, что скажет Артем, какие у него желания. Нужно, чтобы совпали желания футболиста и клуба", – сказал Йовичевич в комментарии YouTube каналу Football Hub.

Напомним, контракт Довбика с СК Днепр-1 рассчитан до 31 декабря 2024 года. В сезоне 2021/22 нападающий в 18 матчах забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро. В настоящее время Довбик находится в лагере Динамо – нападающий поддерживает форму перед поединками сборной Украины, помогая киевлянам в товарищеских матчах в рамках благотворительного турне.

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