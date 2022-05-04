Головний тренер дніпрян Ігор Йовічевіч задоволений, що приклав руку до прогресу свого підопічного.

"Артем – топ-футболіст, який незабаром буде у чудовій формі та принесе користь збірній України.

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Я радий, що гравець такого рівня виступав за нашу команду. Зважаючи на ту ситуацію, в якій перебуває Україна та клуб, буде складно утримати Довбика. На нього великий попит.

Побачимо, що скаже Артем, які у нього бажання. Потрібно, щоб збіглися бажання футболіста та клубу", – сказав Йовічевіч у коментарі YouTube-каналу Football Hub.

Нагадаємо, контракт Довбика з СК Дніпро-1 чинний до 31 грудня 2024 року. У сезоні 2021/22 нападник у 18 матчах забив 14 голів і віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 5 млн євро. Нині Довбик перебуває у таборі Динамо – нападник підтримує форму перед поєдинками збірної України, допомагаючи киянам у товариських матчах в рамках благодійного турне.

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