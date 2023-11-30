Украинец стал игроком Жироны прошлым летом. Этот трансфер оказался очень успешным. Довбик уже успел забить 7 голов и отдать 4 ассиста, что стало причиной сенсационного лидерства команды в Ла Лиге.

Довбик готовится к украинскому дерби в Ла Лиге – форвард Жироны вернулся к тренировкам после травмы

Одним из секретов успеха Артема стало умение грамотно действовать у ворот соперника. Ему очень часто удается открыться так, чтобы получить передачу в пределах чужой штрафной. 34% касаний мяча нападающий Жироны делает именно в этой зоне. Это самый лучший показатель в топ-5 чемпионатах, сообщает Opta.

Второе место занимает норвежец Эрилнг Холанд, у которого 30% касаний в чужой штрафной. Далее очень плотно расположились Виктор Осимхен (26%), Олли Уоткинс (25) и Анте Будимир (24).