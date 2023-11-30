Українець став гравцем Жирони минулого літа. Цей трансфер виявився дуже успішним. Довбик вже встиг забити 7 голів та віддати 4 асисти, що стало причиною сенсаційного лідерства команди в Ла Лізі.

Довбик готується до українського дербі в Ла Лізі – форвард Жирони повернувся до тренувань після травми

Одним із секретів успіху Артема стало вміння грамотно діяти біля воріт суперника. Йому дуже часто вдається відкритися так, щоб отримати передачу в межах чужого штрафного. 34% дотиків до м'яча нападник Жирони робить саме в цій зоні. Це найкращий показник у топ-5 чемпіонатах, повідомляє Opta. До уваги бралися лише футболісти, які провели на полі понад 500 хвилин.

Друге місце посідає норвежець Ерілнг Холанд, в якого 30% дотиків у чужому штрафному. Далі дуже щільно розташувалися Віктор Осімхен (26%), Оллі Воткінс (25) і Анте Будімір (24).