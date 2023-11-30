Уже в ближайшую субботу, 2 декабря, Жирона в рамках 15-го тура чемпионата Испании примет Валенсию Романа Яремчука. Накануне участие в тренировке с основной группой принял также форвард Артём Довбик.

Довбик – о наставнике Жироны: "Он может взять какую-то флягу и бросить ее"

Напомним, украинец пропустил предыдущий поединок своей команды против Атлетика (1:1). Выяснилось, что нападающий получил травму икроножной мышцы еще в матче сборной Украины против Италии – Артем вернулся в расположение каталонцев, но не успел полноценно восстановиться.

К слову, в текущем сезоне Довбик в 14-ти матчах за Жирону забил 7 голов и отдал 5 ассистов. Его клуб с 35 очками идет в турнирной таблице Примеры вторым, уступая Реалу только по дополнительным показателям.

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