В новом проекте "Український ген" Футбол 24 будет рассказывать самые интересные факты из жизни украинских звезд футбола современности и прошлого.

В первом эпизоде вы узнаете, как Артем Довбик сумел разменять жизнь в квартире площадью 6 квадратных метров на статус одной из главных звезд испанской Примеры.

А еще – почему у Довбика не сложилась карьера в боксе и кто сейчас является главным источником вдохновения украинского суперфорварда. Об этом и не только смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

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