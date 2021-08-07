СК Днепр-1 одержал победу над Мариуполем в 3-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

До перерыва команда Йовичевича уверенно переигрывала "азовцев" со счетом 2:0 – голами отличались Довбик и Назаренко. Последний забил еще и с паса Артема, в активе которого уже три гола и ассист в трех турах УПЛ.

СК Днепр-1 с шоу Довбика переиграл Мариуполь и возглавил турнирную таблицу УПЛ

После перерыва Мариуполь сумел отквитать один мяч. Это Мампасси после подачи со штрафного сбросил на Вьюнника, а Богдан в одно касание расстрелял Паста. Правда, больше команда Маркевича не отличалась – поражение 1:2.

СК Днепр-1 впервые в своей истории возглавил турнирную таблицу УПЛ, хотя и временно. В активе "спортклубовцев" семь очков после трех туров, Мариуполь остался с одним зачетным баллом.