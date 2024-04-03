Склад Жирони оцінюють у 247 млн євро. З вересня минулого року склад "червоно-білих" подорожчав на 121 млн євро (96,5%), і це – п'ятий показник за зростанням вартості складу серед усіх клубів світу. Про це інформує Transfermarkt. Згідно з джерелом, Довбик і Циганков входять до трійки найдорожчих гравців Жирони. Артем оцінюється в 30 млн євро, Віктор – у 28 млн євро. Дорожче за українців тільки Савіо (40 млн євро).

Довбик претендує на звання найкращого гравця Жирони в березні

Повідомляється, що ще більшого прогресу зуміли домогтися Штутгарт, Байєр, ПСВ і Брайтон. Леверкузенці впевненою ходою наближаються до завоювання чемпіонського титулу в Німеччині, а Штутгарт упевнено йде на третьому місці, претендуючи на повернення в Лігу чемпіонів.

ПСВ лідирує в Ередивізі з відривом у 10 очок від найближчого переслідувача, а Брайтон під керівництвом Роберто Де Дзербі проводить один із найуспішніших сезонів в історії клубу.

Найцінніший склад у світі, як і раніше, належить Манчестер Сіті.

Довбик провокує фанатів і обганяє Беллінгема, Циганков змушує перепрошувати легенду Реала