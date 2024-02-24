Керівництво каталонців вже займається збереженням основного кістяка на наступний сезон, інформує L'esportiu.

Довбик може сенсаційно стати одноклубником Зінченка – українця бачать рішенням головної проблеми Арсенала

З ветеранами жодних проблем немає – вони охоче залишаться у Жироні і продовжать контракт у разі потреби. Чимала група гравців перебуває в орендах – Савіо, Коуту, Ерік Гарсія, Торре. "Біло-червоні" навряд зможуть дозволити собі викупи, тому залишається надія лише на продовження позик.

Головними пріоритетами для Жирони наразі є Довбик і Циганков. Українці серйозно спрогресували після своїх переходів, викликавши інтерес заможних топ-клубів. Каталонці планують оновити їхні контракти на покращених умовах, щоб мати сильні позиції у переговорах. Якщо Жирона гарантує собі путівку в ЛЧ, то матиме достатньо ресурсів для реалізації цих намірів.

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