Довбик готується до українського дербі в Ла Лізі – форвард Жирони повернувся до тренувань після травми
Каталонці перебувають в очікуванні возз'єднання забивного дуету українців.
Вже у найближчу суботу, 2 грудня, Жирона в рамках 15-го туру чемпіонату Іспанії прийматиме Валенсію Романа Яремчука. Напередодні участь у тренуванні з основною групою взяв також форвард Артем Довбик.
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Нагадаємо, українець пропустив попередній поєдинок своєї команди проти Атлетіка (1:1). З'ясувалось, що нападник зазнав травми литкового м'яза ще у матчі збірної України проти Італії – Артем повернувся у розташування каталонців, але не встиг повноцінно відновитись.
До слова, у поточному сезоні Довбик у 14-ти матчах за Жирону забив 7 голів і віддав 5 асистів. Його клуб наразі з 35-ма очками йде у турнірній таблиці Прімери другим, поступаючись Реалу лише за додатковими показниками.
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