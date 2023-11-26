"Мичел в прессе спокойный, а на тренировках, на игре – очень беспокойный. Он может взять какую-то флягу, бросить ее на поле. В футбольном плане он очень беспокойный тренер. Он играет с нами в квадраты – тоже быстро заводится. Футболиста в себе он, вроде бы, еще не убил.

Ла Лига – о Довбике: "Сенсация лидера и синоним опасности"

Все мы понимаем, что сейчас только 13-й тур, поэтому не хотим ловить каких-то звезд с неба. Мы идем от игры к игре, и каждое слово в прессе могут так развернуть... Поэтому все как-то спокойно отвечают на вопросы относительно чемпионства или еще каких-то достижений. У команды есть амбиции, она хочет быть в еврокубках, и мы движемся с каждой игрой к своей цели.

Помню, когда я пришел, он мне показал моменты моей игры еще в СК Днепр-1, объяснил, что хочет, чтобы я выполнял в Жироне. Он показывает, что мне надо делать на футбольном поле, чтобы было легче и команде, и мне самому.

Самое главное для нападающего – забивать голы. Это дает уверенность на футбольном поле. Когда нападающий уверен, что он может забить в каждом матче – команде это передается, команда это чувствует и играет на тебя. И тебе легче, и команде. Поэтому это в комплексе дает результат", – сказал Довбик в интервью Sportarena.

Напомним, в текущем сезоне Артем в 14-ти матчах за Жирону забил 7 голов и отдал 5 ассистов. Его клуб сейчас лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая Реал на 2 очка.

Жирона привлекла к основе еще одного украинца – экс-хавбек Динамо провел тренировку с Довбиком и Цыганковым