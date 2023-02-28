Довбик готовится к первому матчу СК Днепр-1 в УПЛ после возобновления сезона
28 февраля 13:58 - Читати українською
Нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик завершает восстановление от повреждения, которое получил в первом матче Лиги конференций с АЕКом Ларнакой.
завершено
30’ Эмиль Мустафаев
88’ Эмиль Мустафаев
Доминго Бланко 23’
Артем Довбик 58’
23’ Доминго Бланко
30’ Эмиль Мустафаев
58’ Артем Довбик
88’ Эмиль Мустафаев
Уже в субботу Довбик может сыграть в поединке против Александрии, сообщает ТаТоТаке.
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Клубные медики готовят форварда к возвращению на поле, после того, как он получил ушиб голеностопа в первой игре с АЕКом. Из-за этого Артем не сыграл в ответном матче.
Добавим, что Довбик провел 23 поединка за СК Днепр-1 во всех соревнованиях, в которых отметился 16 голами и 4 результативными передачами.
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