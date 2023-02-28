Нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик завершает восстановление от повреждения, которое получил в первом матче Лиги конференций с АЕКом Ларнакой.

Уже в субботу Довбик может сыграть в поединке против Александрии, сообщает ТаТоТаке.

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Клубные медики готовят форварда к возвращению на поле, после того, как он получил ушиб голеностопа в первой игре с АЕКом. Из-за этого Артем не сыграл в ответном матче.

Добавим, что Довбик провел 23 поединка за СК Днепр-1 во всех соревнованиях, в которых отметился 16 голами и 4 результативными передачами.

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