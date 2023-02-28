Довбик готується до першого матчу СК Дніпро-1 в УПЛ після відновлення сезону
13:58 - Читать на русском
Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик завершує відновлення від пошкодження, якого зазнав у першому матчі Ліги конференцій з АЕКом Ларнакою.
Вже в суботу Довбик може зіграти в поєдинку проти Олександрії, повідомляє ТаТоТаке.
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Клубні медики готують форварда до повернення на поле, після того, як він отримав забиття гомілкостопу в першій грі з АЕКом. Через це Артем не зіграв у матчі-відповіді.
Додамо, що Довбик провів 23 поєдинки за СК Дніпро-1 у всіх змаганнях, в яких відзначився 16 голами та 4 результативними передачами.
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