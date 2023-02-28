Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик завершує відновлення від пошкодження, якого зазнав у першому матчі Ліги конференцій з АЕКом Ларнакою.

Вже в суботу Довбик може зіграти в поєдинку проти Олександрії, повідомляє ТаТоТаке.

"Кучер – не тренер? Потрібен Яремчук": чому СК Дніпро-1 вилетів із Ліги конференцій

Клубні медики готують форварда до повернення на поле, після того, як він отримав забиття гомілкостопу в першій грі з АЕКом. Через це Артем не зіграв у матчі-відповіді.

Додамо, що Довбик провів 23 поєдинки за СК Дніпро-1 у всіх змаганнях, в яких відзначився 16 голами та 4 результативними передачами.

СК Дніпро-1 вилетів із Ліги конференцій – АЕК продовжив українське "прокляття Кіпру"