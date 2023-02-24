"Кучер – не тренер? Нужен Яремчук": почему СК Днепр-1 вылетел из Лиги конференций
24 февраля 16:45 - Читати українською
СК Днепр-1 не сумел пробиться в следующую стадию Лиги Конференций. Команда Александра Кучера вылетела от хорошо знакомого украинским болельщикам кипрского АЕКа.
Почему это случилось, насколько роковым было отсутствие Довбика, что не удавалось днепрянам и есть ли здесь вина Александра Кучера? Главный редактор Футбол 24 Олег Бабий и обозреватель Михаил Юхименко проанализировали поединок. Видео уже есть на нашем YouTube-канале.
СК Днепр-1 вылетел из Лиги конференций – АЭК продолжил украинское "проклятие Кипра"
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