СК Днепр-1 не сумел пробиться в следующую стадию Лиги Конференций. Команда Александра Кучера вылетела от хорошо знакомого украинским болельщикам кипрского АЕКа.

Почему это случилось, насколько роковым было отсутствие Довбика, что не удавалось днепрянам и есть ли здесь вина Александра Кучера? Главный редактор Футбол 24 Олег Бабий и обозреватель Михаил Юхименко проанализировали поединок. Видео уже есть на нашем YouTube-канале.