Журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал о планах Артема Довбика в конце сезона.

"Довбик настроен уйти после завершения сезона. Но и очень настроен стать чемпионом УПЛ, это его основная мечта на данный момент.

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Однако он ожидает предложения от зарубежного клуба и ожидает, что СК Днепр-1 примет предложение. С другой стороны, если СК Днепр-1 выйдет в группу Лиги чемпионов... ЛЧ – это, конечно, мечта любого игрока. Но Артем настроен уйти", – сказал журналист в эфире авторской программы Цыганык Live.

Напомним, контракт Довбика истекает зимой 2023 года. В этом сезоне он отметился 17 голами в УПЛ и возглавляет гонку бомбардиров.

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