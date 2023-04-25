"Навколо мене вже десь рік різні чутки, але, як бачите, воно мене не вибиває. Гадаю, що все буде, і вся ця історія закінчиться хепі-ендом.

"Це його основна мрія": Циганик розкрив майбутнє Довбика

З Трабзонспором (чинний чемпіон Туреччини – прим. Футбол 24) ми телефоном не спілкувалися. Вони завжди цікавляться, питають, але... Наразі не можу сказати, що горю бажанням грати в Туреччині. Є цікавіші варіанти. Мені імпонує чемпіонат Італії, але я розумію, що там мова. Хоча є доволі інтернаціональні команди. Стежу за італійським чемпіонатом, він мені подобається. Ще в пріоритеті Англія, звісно. Бундесліга, словом, всі топ-5 чемпіонатів дуже цікаві.

Думаю, я готовий вдруге їхати до Європи. На момент першого переїзду мені було 19 років, я був зовсім не готовий. Тяжко було. Але зараз я повністю сконцентрований на футболі, тому думаю, що буде легше", – заявив Довбик у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, у поточному сезоні нападник СК Дніпро-1 провів 29 матчів у всіх турнірах, забив 23 голи і віддав 5 асистів. Довбик з 19-ма голами лідирує у гонитві бомбардирів УПЛ. Transfermarkt оцінює його в 11 млн євро.

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