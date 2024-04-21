Довбик амбициозно отреагировал на победу Жироны, которая гарантировала команде исторические еврокубки
16:38 - Читати українською
Нападающий Жироны Артем Довбик не оставил без внимания разгромную победу над Кадисом в матче 32-го тура Ла Лиги.
Вчера Жирона разгромила Кадис (4:1) и впервые в своей карьере гарантировала себе участие в еврокубках на следующий сезон.
Гол Довбика в видеообзоре матча Жирона – Кадис – 4:1
Артем Довбик лаконично отреагировал на исторический успех в Instagram: "Эта команда хочет большего".
К слову, форвард сборной Украины провел 30 матчей за Жирону в этом сезоне, в которых отметился 18 голами и 5 ассистами.
Довбик забил за Жирону, приобщившись к разгрому Кадиса: команда украинцев гарантировала дебютные еврокубки и шагает в ЛЧ
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