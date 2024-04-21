Нападающий Жироны Артем Довбик не оставил без внимания разгромную победу над Кадисом в матче 32-го тура Ла Лиги.

Вчера Жирона разгромила Кадис (4:1) и впервые в своей карьере гарантировала себе участие в еврокубках на следующий сезон.

Гол Довбика в видеообзоре матча Жирона – Кадис – 4:1

Артем Довбик лаконично отреагировал на исторический успех в Instagram: "Эта команда хочет большего".

К слову, форвард сборной Украины провел 30 матчей за Жирону в этом сезоне, в которых отметился 18 голами и 5 ассистами.

Довбик забил за Жирону, приобщившись к разгрому Кадиса: команда украинцев гарантировала дебютные еврокубки и шагает в ЛЧ