Нападник Жирони Артем Довбик не залишив без уваги розгромну перемогу над Кадісом у матчі 32-го туру Ла Ліги.

Вчора Жирона розгромила Кадіс (4:1) та вперше у своїй кар'єрі гарантувала собі участь у єврокубках на наступний сезон.

Гол Довбика у відеоогляді матчу Жирона – Кадіс – 4:1

Артем Довбик лаконічно відреагував на історичний успіх в Instagram: "Ця команда хоче більшого".

До слова, форвард збірної України провів 30 матчів за Жирону в цьому сезоні, в яких відзначився 18 голами та 5 асистами.

Довбик забив за Жирону, долучившись до розгрому Кадіса – команда українців гарантувала дебютні єврокубки та крокує в ЛЧ