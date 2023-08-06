Жирона на своем официальном сайте сообщила о переходе Артема Довбика.

Довбик станет рекордным трансфером в истории Жироны – украинец уже прошел медосмотр

Контракт украинца рассчитан на 5 лет, до 2028-го. Ранее сообщалось, что СК Днепр-1 получил за Довбика 7 млн евро за 50% прав – другая половина принадлежала Митьюлланду. Нападающего могут представить уже сегодня, 6 августа, перед товарищеской игрой с Лацио. Испанские СМИ сообщали, что Артём стал самым дорогим новичком в истории Жироны.

В составе каталонского клуба Довбик будет играть под 9-м номером. Официально об этом не сообщили, но футболку именно с такой цифрой и фамилией украинца продают в интернет-магазине Жироны.

Напомним, Довбик провел 86 матчей за СК Днепр-1, забил 54 гола и сделал 14 результативных передач. Transfermarkt оценивает 26-летнего Артема в 15 миллионов евро.

П'ять гравців збірної України, яким пора на підвищення – лідер Динамо, перлина Шахтаря і найкращий бомбардир УПЛ