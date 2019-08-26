Дост стал игроком Айнтрахта

Франкфуртский Айнтрахт завершил трансфер из лиссабонского Спортинга нападающего Баса Доста.

Опытный голландец оформил возвращение в Бундеслигу, сообщает официальный сайт "орлов".

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Дост перешёл в Айнтрахт после трех успешных сезонов в португальской Примейре, где забил невероятные 76 голов за 84 матча. В частности, в сезоне 2016/17 он стал лучшим снайпером чемпионата с 34-ма мячами. С франкфуртцами бомбардир подписал контракт на 3 года. На Коммерцбанк-арене он будет выступать под 9-м номером.

Бас Дост является воспитанником нидерландского Эммена. Также он выступал за Хераклес, Херенвен и Вольфсбург.