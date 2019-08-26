Дост став гравцем Айнтрахта

Франкфуртський Айнтрахт завершив трансфер із лісабонського Спортінга нападника Баса Доста.

Досвідчений нідерландець оформив повернення до Бундесліги, повідомляє офіційний сайт "орлів".

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Дост перейшов в Айнтрахт після трьох успішних сезонів у португальській Прімейрі, де забив неймовірні 76 голів за 84 матчі. Зокрема, в сезоні 2016/17 він став найкращим снайпером чемпіонату з 34-ма м'ячма. Із франкфуртцями бомбардир підписав контракт на 3 роки. На Комерцбанк-арені він виступатиме під 9-м номером.

Бас Дост є вихованцем нідерландського Еммена. Також він виступав за Хераклес, Херенвен і Вольфсбург.