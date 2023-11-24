Счет был открыт на 20-й минуте усилиями Кейна. Харри открылся между линиями и разогнал атаку, отдав пас на ход Шупо-Мотингу – тот вошел в штрафную, качнул защитника и пробил мимо голкипера. Шабо выбил мяч с линии ворот, однако британец сыграл на добивании. 0:1!

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Таким образом, Кейн стал первым футболистом в истории Бундеслиги, которому удалось забить 18 голов в 12-ти первых матчах чемпионата. Кроме того, он стал первым англичанином, которому удалось отличиться 18 мячами в одном сезоне чемпионата Германии.

Момент с голом Кейна был далеко не дебютным – и, конечно же, не последним. Мюнхенцы нанесли 21 удар по воротам (19 из пределов штрафной), наиграв на четыре ожидаемых гола. Кельну же позволили только 7 ударов, из которых 5 были заблокированы. Тем не менее, разгромить "козлов" гостям не удалось. Возможно, сказалось решение Томаса Тухеля отказаться от замен.

Финальный свисток зафиксировал победу Баварии со счетом 1:0. Рекордмайстер вернулся на первое место в Бундеслиге – по крайней мере, на ближайшие сутки. Завтра Байер может снова сбросить Мюнхен с вершины. Кельн замыкает турнирную таблицу.

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