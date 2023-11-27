Форвард Палмейраса Ендрік, який влітку 2024 року стане гравцем Реала, потрапив у неприємний епізод під час гри 35-го туру бразильської Серії А проти Форталези.

Під час матчу між Палмейрасом та Форталезою Ендрік мав конфлікт із захисником суперників – Тіті.

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Оборонець вступив у боротьбу з зірковим нападником. Ендрік відреагував на це бурхливо – спочатку він ліктем різко відмахнувся, ледь не поціливши нижче пояса супернику. Одразу ж 17-річний новачок Реала з правої вдарив Тіті, який після цього впав на газон. Рефері та його помічники проґавили епізод – Ендріка не покарали навіть жовтою карткою.

Нагадаємо, що Реал вже заплатив за вундеркінда 60 млн євро. Ендрік у поточному сезоні зіграв у 50 матчах за Палмейрас, відзначившись 12 голами та 1 асистом.

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