"Эмоции после матча? Прежде всего спасибо команде за помощь, ведь эти голы являются результатом длительной коллективной работы. Эти голы – начало моей новой истории. Спасибо Богу за то, что смог забить, надеюсь, эта история будет иметь продолжение.

Шахтер – Колос – 3:2 – видео голов и обзор матча

Вспоминаю сейчас момент, когда перед матчем общался с Марлоном в номере отеля и он сказал, что я забью. Так в конце концов и случилось. Я посвящаю один из голов ему. Второй гол посвящаю маме. Это особый день для женщин (8 марта – прим.), поэтому второй гол – для нее.

Эпизоды с забитыми мячами? Это результат тех специфических упражнений, направленных на завершение атаки, над которыми я работал на тренировках. Приятно, что в игре также смог их реализовать. Понимаю ли требования тренерского штаба и чувствую ли связь с командой? Да, связь с коллективом, можно сказать, наладилась с первого дня.

И пожелания и требования тренерского штаба я также уже очень хорошо понимаю. Я уже несколько адаптировался, люди здесь очень вежливые. У меня есть прекрасная возможность знакомиться с новыми культурами, поэтому надеюсь еще лучше узнать вашу страну", – приводит слова Кевина официальный сайт Шахтера.

Добавим, что Кевин оформил дубль в ворота Колоса, помог Шахтеру одержать победу (3:2). Это были первые голы бразильца после зимнего трансфера в "горняки" – за него заплатили 15 млн евро.

Шахтер вернулся на вершину УПЛ, одолев Колос в матче с 5 голами – Кевин оформил дубль