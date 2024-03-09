"Емоції після матчу? Передусім дякую команді за допомогу, адже ці голи є результатом тривалої колективної роботи. Ці голи – початок моєї нової історії. Дякую Богу за те, що зміг забити, сподіваюся, ця історія матиме продовження.

Шахтар – Колос – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Згадую зараз момент, коли перед матчем спілкувався з Марлоном у номері готелю і він сказав, що я заб’ю. Так урешті й сталося. Я присвячую один з голів йому. Другий гол присвячую мамі. Це особливий день для жінок (8 березня – прим.), тому другий гол – для неї.

Епізоди із забитими м'ячами? Це результат тих специфічних вправ, спрямованих на завершення атаки, над якими я працював на тренуваннях. Приємно, що у грі також зміг їх реалізувати. Чи розумію вимоги тренерського штабу та чи відчуваю зв'язок із командою? Так, зв’язок з колективом, можна сказати, налагодився від першого дня.

І побажання та вимоги тренерського штабу я також уже дуже добре розумію. Я вже дещо адаптувався, люди тут дуже чемні. У мене є чудова нагода знайомитися з новими культурами, тож сподіваюся ще краще пізнати вашу країну", – наводить слова Кевіна офіційний сайт Шахтаря.

Додамо, що Кевін оформив дубль у ворота Колоса, допомігши Шахтарю здобути перемогу (3:2). Це були перші голи бразильця після зимового трансферу до "гірників" – за нього заплатили 15 млн євро.

Шахтар повернувся на вершину УПЛ, здолавши Колос у матчі з 5 голами – Кевін оформив дубль