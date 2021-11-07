"Мы очень довольны тем, что стали лидерами УПЛ. Но впереди столько матчей, что эта дорога очень длинная и сложная. Каждый матч сложен, но сегодняшний мы и сами усложнили, ведь в 1-м тайме должны были забить минимум 4-5 голов. Возможно, нам нравится оставлять матч открытым до его завершения, но должны принять за привычку закрывать поединки досрочно. Игра стала открытой, когда мы пропустили гол. И это грустно, особенно когда играешь так хорошо.

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Пропустили гол, когда сами имели самый лучший момент для взятия ворот. Это грустно. Трудно было играть лучше, чем мы играли до этого момента. Что мы могли сделать лучше, это забить 4-5 голов, потому что было много шансов. Не хочу плохо говорить о сопернике, но когда есть момент, ты должен его реализовать. Иначе матч станет сложным.

Знали, что Колос накануне игры остался без тренера? Нет. Мы должны думать о своей мотивации, сегодня она у нас была большая, потому что победа позволяла нам подняться на первое место. В прошлом сезоне и в 4 первых месяцах этого Динамо всегда было на 1-м месте, поэтому мы хотели вернуться на первую строчку.

Игра Бондаренко? Очень хорошо. Как и Маркоса Антонио, Витао и меньше игравших футболистов. Я должен делать так, чтобы все игроки чувствовали себя важными", – отметил Де Дзерби в эфире УПЛ Online.

Напомним, "горняки" обыграли Колос (3:1), набрали 45 очков и обогнали Динамо по дополнительным показателям. Колосс с 11 пунктами опустился на 12 место.

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