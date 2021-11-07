"Ми дуже задоволені тим, що стали лідерами УПЛ. Але попереду стільки матчів, що ця дорога дуже довга та складна. Кожен матч складний, але сьогоднішній ми й самі ускладнили, адже у 1-му таймі мали забити мінімум 4-5 голів. Можливо, нам подобається залишати матч відкритим до його завершення, але маємо взяти за звичку закривати поєдинки достроково. Гра стала відкритою, коли ми пропустили гол. І це сумно, особливо коли граєш так добре.

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Пропустили гол, коли самі мали найкращий момент для взяття воріт. Це сумно. Важко було грати краще, ніж ми грали до цього моменту. Що ми могли зробити краще, то це забити 4-5 голів, тому що було багато шансів. Не хочу погано говорити про суперника, але коли є момент, ти маєш його реалізувати. Інакше – матч стане складним.

Чи знали, що Колос напередодні гри залишився без тренера? Ні. Ми повинні думати про свою мотивацію, сьогодні вона у нас була великою, тому що перемога дозволяла нам піднятися на перше місце. Минулого сезону та у 4 перших місяцях цього Динамо завжди було на 1-му місці, тому ми хотіли повернутися на першу сходинку.

Гра Бондаренка? Дуже добре. Як і Маркоса Антоніо, Вітао та футболістів, які менше грали. Я повинен робити так, щоб усі гравці відчували себе важливими", – зазначив Де Дзербі у ефірі УПЛ Online.

Таким чином, "гірники" обіграли Колос (3:1), набрали 45 очок та обігнали Динамо за додатковими показниками. Колос з 11 пунктами опустився на 12 місце.

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