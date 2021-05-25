25-летний кипер прибыл в столицу мод, сообщает Football Italia.

Новоявленный чемпион Франции заявил об интересе Наполи

Во вторник Меньян пройдет медобследование для перехода в Милан. Накануне вратарь сборной Франции согласовал 5-летний контракт с "россонери". Трансфер Меньяна обойдется миланцам в 15 млн евро. На Сан-Сиро голкипер будет зарабатывать 3 млн в евровалюте в год.

Подписание француза спровоцировано вероятным уходом Джанлуиджи Доннаруммы. Милан не смог согласовать детали нового контракта со своим воспитанником и его одиозным агентом Мино Райолой. Скандальный кипер якобы перейдет в Ювентус на правах свободного агента.

К слову, в сезоне 2020/21 Майк Меньян провел 48 матчей во всех турнирах за Лилль, 23 из них – на "ноль".

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