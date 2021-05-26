"Я думаю, мы должны поблагодарить всех игроков, которые провели этот невероятный сезон. Джиджи был лидером и иногда капитаном. Людям трудно понять, что значит быть профессионалом, который должен быть готов к смене клуба.

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Это трудно принять, но мы должны уважать тех, кто так много дал Милану, кто никогда не проявлял к нам неуважения. Наши пути расходятся, я могу пожелать ему только всего наилучшего", – цитирует Мальдини Milan News.

Доннарумма является воспитанником Милана и выступает за главную команду с 2015-го. По информации СМИ, главным претендентом на 22-летнего вратаря является Ювентус.

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