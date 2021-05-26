Милан подтвердил уход Доннаруммы
Технический директор Милана Паоло Мальдини заявил об уходе голкипера "россонери" Джанлуиджи Доннаруммы.
"Я думаю, мы должны поблагодарить всех игроков, которые провели этот невероятный сезон. Джиджи был лидером и иногда капитаном. Людям трудно понять, что значит быть профессионалом, который должен быть готов к смене клуба.
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Это трудно принять, но мы должны уважать тех, кто так много дал Милану, кто никогда не проявлял к нам неуважения. Наши пути расходятся, я могу пожелать ему только всего наилучшего", – цитирует Мальдини Milan News.
Доннарумма является воспитанником Милана и выступает за главную команду с 2015-го. По информации СМИ, главным претендентом на 22-летнего вратаря является Ювентус.
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