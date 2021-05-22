Андрій Шевченко в інтерв'ю для Gazetta dello Sport висловився про майже завершений сезон у Серії А. "Футбол 24" вибрав найцікавіше, про що говорив головний тренер збірної України.

Оцінка сезону для Мілана? Робота тренера залежить від результатів, це – наша реальність. Але Піолі виконав чудову роботу, про яку не можна забувати. Мілан – мій дім, я хотів би повернутися рано чи пізно, і якщо будуть можливості, я ними скористаюся. Але ми говоримо про майбутнє. Зараз у мене є збірна України, де потрібно працювати якомога краще, а Піолі – команда, яка слідує за ним, щоб здобути путівку в Лігу чемпіонів.

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Хто більше заслуговує на ЛЧ – Мілан чи Ювентус? Складне питання. Очевидно, я вболіваю за Мілан, і я хотів би, щоб він пройшов у Лігу чемпіонів. Але, врешті-решт, там опиниться той, хто цього заслуговує. На Мілан чекає дуже важкий матч у Бергамо. Я не президент, тому не знаю, яке б рішення ухвалив щодо Пірло. Андреа молодий, і йому потрібен час. У Кубку Італії він показав, що може приносити результати, у нього були труднощі в сезоні, але команда все ще на високому рівні.

Падіння Мілана в другому колі? Не можна завжди бігти зі швидкістю тисяча миль за годину. У останніх кількох матчах відсутність Ібри вплинула на ситуацію. Все змінюється з точки зору харизми, тому що Златан – лідер, але також і з тактичної точки зору, тому що він – впливовий гравець. Він на полі – це щось інше. Але я вірю, що у матчі в Бергамо, навіть якщо його не буде на полі, Ібра зможе вплинути на команду.

Чому Мілан сильніший у виїзних матчах? Я не бачу жодних мотиваційних причин. Дехто навпаки каже, що без публіки на Сан-Сіро грати спокійніше. Але, як ми бачимо з останніх результатів, це невірний розрахунок. Наявність публіки на Сан-Сіро завжди дає вам щось більше... Це штовхає вас вперед.

Як готуватися до важливих матчів? Потрібно дбати про деталі і покращувати командний дух. Тому що в певних ситуаціях має значення група, навіть якщо є людина, яка своєю грою вирішує більше, ніж будь-хто інший.

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Які фактори на користь Мілана у грі з Аталантою? Перш за все, фінал Кубка Італії. У Мілана був тиждень на підготовку, а у Аталанти – серйозна гра. Високий пресинг, гра один на один: це команда, яка вкладає енергію в кожну гру навіть у кінці сезону. Кілька додаткових днів відновлення можуть мати значення. Аталанта багато сил витратила проти Юве. Це козир Мілана.

Очікування від Маліновського на чемпіонаті Європи? Якість і динаміка. Я задоволений тим, що бачив у грі з Ювентусом. Для України він – важливий гравець, і ми чекаємо на нього. Руслан у хорошій формі. У нас він може виконувати дві ролі – у півзахисті і попереду, тому що він завжди націлений на ворота.

Чи зможе гол Мілану ще більше мотивувати Руслана? Але ж Аталанта вже кваліфікувалася до Ліги чемпіонів... Я не думаю, що успіх з Міланом матиме велике значення. Маліновський мене влаштовує таким, яким він є. Ціную його за те, що він робив увесь рік в команді, за яку грав. Красивий футбол. І ми на чемпіонаті Європи хочемо цього ж: зіграти добре, пройти груповий етап, а далі я не загадую.

Як пережити ключовий момент, схожий на пенальті у фіналі? Дихай, думай, будь рішучим. І забий гол!

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