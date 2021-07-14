"Иногда трудно сделать выбор, но это часть развития человека. Я присоединился к Милану почти ребенком. Восемь лет я с гордостью носил эту футболку. Мы боролись, терпели, побеждали, плакали, радовались вместе с партнерами по команде, тренерами. Все, кто это делал, так же как и наши фанаты, также неотъемлемая часть нашей семьи на протяжении многих лет.

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В футболке "россонери" я достиг важных личных успехов, например, дебют в Серии А в 16 лет. Я провел здесь замечательные годы, которые никогда не забуду. Теперь пришло время расстаться. Иногда изменения – это правильно. Я принимаю новые вызовы, чтобы расти и совершенствоваться.

Все "россонери", с которыми я встретился с первого до последнего дня в клубе, навсегда останутся в моем сердце как важная и действительно фундаментальная часть жизненного пути. Благодаря этому я стал тем, кем стал. Желаю Милану всяческих успехов и делаю это от чистого сердца. Любовь связывает меня с этими цветами, и это чувство неподвластно ни расстоянию, ни времени", – написал Доннарумма в Instagram.

Напомним, чемпион Европы отказался подписывать новый контракт с Миланом и стал свободным агентом. Ожидается, что он присоединится к ПСЖ.

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