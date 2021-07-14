"Іноді важко зробити вибір, але це частина розвитку людини. Я приєднався до Мілана майже дитиною. Вісім років я з гордістю носив цю футболку. Ми боролися, терпіли, перемагали, плакали, раділи разом з партнерами по команді, тренерами. Всі, хто це робив, так само як і наші фанати, також невід'ємна частина нашої родини протягом багатьох років.

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У футболці "россонері" я досягнув важливих особистих успіхів, наприклад, дебют в Серії А в 16 років. Я провів тут чудові роки, які ніколи не забуду. Тепер настав час розлучитися. Іноді зміни – це правильно. Я приймаю нові виклики, щоб рости і вдосконалюватися.

Всі "россонері", з якими я зустрівся з першого до останнього дня в клубі, назавжди залишаться в моєму серці як важлива і дійсно фундаментальна частина життєвого шляху. Завдяки цьому я став тим, ким став. Бажаю Мілану всіляких успіхів і роблю це від щирого серця. Любов пов'язує мене з цими кольорами, і це почуття непідвладне ні відстані, ні часу", – написав Доннарумма в Instagram.

Нагадаємо, чемпіон Європи відмовився підписувати новий контракт з Міланом і став вільним агентом. Очікується, що він приєднається до ПСЖ.

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